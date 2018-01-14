В Уфе очнулась и родила женщина, которая лежала в коме

Этому событию предшествовали тревожные известия, взволновавшие многих пользователей соцсетей о том, что 18-летняя Дарья Федорова, находившаяся на седьмом месяце беременности потеряла сознание и впала в кому. Ее родственники обратились через соцсети с просьбой сдать для Дарьи донорскую кровь. На станцию переливания крови для этого приезжали несколько десятков горожан.