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В Уфе очнулась и родила женщина, которая лежала в коме

14 января 2018, 15:00
Молодая мама находилась в коме почти три дня.

Вчера, 1 января, стало известно, что в больнице скорой медицинской помощи в Уфе очнулась после почти трехдневного пребывания в коме 18-летняя Дарья Федорова. Об этом сообщил портал ProUfu.ru.

Дарья, находившаяся на седьмом месяце беременности, пришла в себя и смогла родить девочку. Ей сделали операцию кесарева сечения. Роженица находится в реанимации, а ребенок переведен в соседний 4-ый роддом и там помещен в кувез для недоношенных детей.

По сообщениям врачей, кризис миновал, юная мама и ее малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Этому событию предшествовали тревожные известия, взволновавшие многих пользователей соцсетей о том, что 18-летняя Дарья Федорова, находившаяся на седьмом месяце беременности потеряла сознание и впала в кому. Ее родственники обратились через соцсети с просьбой сдать для Дарьи донорскую кровь. На станцию переливания крови для этого приезжали несколько десятков горожан.

Медиакорсеть будет следить за самочувствием Дарьи и ее малыша.

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