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В Башкирии мужчина признался в растлении двух дочек своей начальницы

14 января 2018, 09:57
Впервые извращенец надругался над старшей девочкой полтора года назад.

В селе Буздяк в полицию обратилась предпринимательница с заявлением о том, что один из работников ее предприятия занимался растлением ее двух дочерей. Об этом сообщил телеканал Рен-ТВ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшим девочкам 6 и 12 лет. Причем старшая девочка стала жертвой сексуального извращенца больше года назад, еще в августе 2016 года.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса он вскоре дал признательные показания.

По факту надругательства над детьми возбуждено уголовное дело.

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