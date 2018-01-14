В Башкирии мужчина признался в растлении двух дочек своей начальницы

В селе Буздяк в полицию обратилась предпринимательница с заявлением о том, что один из работников ее предприятия занимался растлением ее двух дочерей. Об этом сообщил телеканал Рен-ТВ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известно, что пострадавшим девочкам 6 и 12 лет. Причем старшая девочка стала жертвой сексуального извращенца больше года назад, еще в августе 2016 года.
Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса он вскоре дал признательные показания.
По факту надругательства над детьми возбуждено уголовное дело.