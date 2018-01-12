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Поиски пропавшего на реке Уфе подводного охотника прекращены

12 января 2018, 10:06
Мужчина пропал еще 4 января.

С 11 января прекратились поиски подводного охотника, который пропал на реке Уфе, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Спасатели обследовали берег с 5 по 10 января, но никого не обнаружили.

Как сообщает телеканал БСТ, местонахождение утонувшего обнаружили с помощью сонара – прибора, позволяющего исследовать дно. Из-за морозов в настоящие дни идет объемное движение ледовой и снежной массы, поэтому водолазам проводить работы запрещено. Опасность дальнейших поисков заключается в том, что жизни спасателей угрожают повреждения битым льдом.

Напомним, 4 января на Уфимке пропал мужчина 1988 года рождения во время подводной охоты в районе Набережной, 7.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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