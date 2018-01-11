В Уфе заметили человека, похожего на разыскиваемого маньяка

Напомним, на территории Приволжского федерального округа продолжают искать подозреваемого в серии жестоких убийств. Мужчина убил уже более трех десятков женщин пожилого возраста. Обычно его жертвами становились одиноко проживающие в домах - «хрущевках» пожилые женщины возраста 75-90 лет.