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В Башкирии введут штрафы за нарушение решений антитеррористической комиссии

11 января 2018, 11:47
Депутаты Госсобрания - Курултая планируют принят закон, согласно которому за неисполнение решений антитеррористической комиссии граждан и юрлиц будут штрафовать. Законопроект поддержан профильным комитетом и должен быть рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, в случае принятия нового закона за нарушение решений антитеррористической комиссии предлагается установить штрафы:

- для граждан от 1 до 3 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение размеры штрафов составят:

- для граждан от 4 до 5 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

– Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан сформирована по решению Президента Российской Федерации. Данный орган занимается координацией деятельности по профилактике терроризма и ликвидации его последствий, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – В соответствии с федеральным законодательством решения таких комиссий в регионах обязательны для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Регионы уполномочены самостоятельно установить ответственность за неисполнение решений антитеррористических комиссий. В связи с этим и был подготовлен соответствующий законопроект.

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