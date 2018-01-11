В Башкирии введут штрафы за нарушение решений антитеррористической комиссии

– Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан сформирована по решению Президента Российской Федерации. Данный орган занимается координацией деятельности по профилактике терроризма и ликвидации его последствий, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – В соответствии с федеральным законодательством решения таких комиссий в регионах обязательны для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Регионы уполномочены самостоятельно установить ответственность за неисполнение решений антитеррористических комиссий. В связи с этим и был подготовлен соответствующий законопроект.