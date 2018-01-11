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В Башкирии пенсионерка перечислила аферистам более трех миллионов рублей

11 января 2018, 11:34
Якобы за помощь в получении компенсации за покупку медикаментов.

Жертвой обмана стала 70-летняя жительница города Стерлитамака, она перевела на счета аферистов более трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По словам пенсионерки, ещё в 2015 году через интернет она заказывала лекарства. В ноябре 2017 года ей позвонили и предложили компенсацию за покупку медикаментов в размере 450 тысяч рублей.

- Собеседник сообщил пожилой женщине, что для этого требуется перевести определенную сумму денег на банковские счета, - сообщили в МВД по Башкирии. - Он назвал номера счетов, и пенсионерка зачислила туда указанные суммы. Однако вскоре жительнице Стерлитамака поступил еще ряд подобных звонков с других телефонных номеров. Под разными предлогами злоумышленники просили перевести денежные средства в счет будущей компенсации за лекарства. Своей выплаты пенсионерка так и не дождалась. Тогда обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

- Не стоит доверять незнакомым людям, которые под различными предлогами просят произвести предоплату за поставки товаров или оказание услуг, - напомнили в полиции.

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