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Три больницы Башкирии получили новые реанимобили

11 января 2018, 16:55
Из бюджета Башкирии на их покупку выделено 58 млн руб.

Правительство Башкирии выделило 58 млн руб на закупку 8 реанимобилей для республиканских больниц, сообщили в администрации Уфы. Три автомобиля передали в Республиканскую детскую клиническую больницу, еще три в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, оставшиеся два – в Городскую детскую клиническую больницу № 17 Уфы. Именно в этих трех медицинских учреждениях организована Служба санитарной авиации республики.

Новые реанимобили на базе Mercedes-Benz класса «С» имеют максимально возможные технические характеристики для медицинской эвакуации, в том числе и новорожденных. Оснащены всем необходимым медицинским оборудованием с возможностью мониторирования показателей жизнеобеспечения, аппаратом искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, электродефибриллятором, электрокардиографом, анализатором глюкозы и другими. Реанимобили РДКБ и ГДКБ №17 оснащены специально для новорожденных и маленьких детишек. В них установлены инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, ИВЛ для новорожденных и др. Имеется реанимационный неонатальный набор для оказания скорой медицинской помощи.

Новые машины для эвакуации новорожденных позволят транспортировать новорожденного ребенка как с очень низкой массой, так и с экстремально низкой массой тела, при рождении в более ранние сроки из учреждений 1 и 2 уровня. Эвакуация ребенка осуществляется в учреждение третьего уровня за оптимальный промежуток времени, в том числе за счет улучшенных технических характеристик автомобилей. Автомобили данного класса, к тому же, обладают высокой степенью безопасности для пассажиров и водителя, обеспечено удобство работы медицинской бригады.

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