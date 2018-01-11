Три больницы Башкирии получили новые реанимобили

Новые машины для эвакуации новорожденных позволят транспортировать новорожденного ребенка как с очень низкой массой, так и с экстремально низкой массой тела, при рождении в более ранние сроки из учреждений 1 и 2 уровня. Эвакуация ребенка осуществляется в учреждение третьего уровня за оптимальный промежуток времени, в том числе за счет улучшенных технических характеристик автомобилей. Автомобили данного класса, к тому же, обладают высокой степенью безопасности для пассажиров и водителя, обеспечено удобство работы медицинской бригады.