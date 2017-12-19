В Уфе ребенок стал инвалидом после лечения в больнице: обвинили маму

2-летний Ваня Дубов из Уфы этой весной стал диабетиком. В больнице, куда попал мальчик, ему, по словам мамы, не было оказано нужное лечение, ребенок чуть не умер и стал инвалидом. Но на экспертизу в рамках дела, врачи, по словам мамы, представили фальсифицированные документы, а в итоге виноватой стала она.

Этой весной маленький Ваня заболел ОРВИ. Несмотря на лечение, заболевание переросло в бронхит. Взволнованные родители по направлению лечащего врача обратились в больницу № 6 при Башгосмедуниверситета.

- Врачи сначала отказывались нас госпитализировать, говорили, что мест нет, - рассказала Медиакорсети мама Вани Анна Дубова. - Тогда я потребовала, чтобы они подписали отказ о том, что отказываются брать нас на лечение. Только после этого нас согласились взять, положили в коридоре.

Ваня с мамой легли на лечение в субботу 1 апреля, но никаких анализов им, по словам Анна, не назначили: сказали подождать до понедельника. Назначили только ингалляции.

- Дали какое-то лекарство в тюбике, очень сладкое на вкус. Что это такое было - непонятно, через некоторое время оно кристаллизировалось.

В ночь на воскресенье ребенку стало плохо. Испуганная мама начала требовать врача, в ответ, по ее словам, услышала претензии по поводу ненужного беспокойства. В итоге врач все-таки осмотрела ребенка, и в итоге заявила, что у него не бронхит, а бронхитрахиит, и наступило обезвоживание организма. Она прописала ребенку уколы с глюкозой, а все анализы, как и заявлялось раньше, - в понедельник.

- Медсестра очень долго не могла найти вену, потом в итоге начала колоть, но когда половина лекарства уже была введена, я увидела, что у Вани вздувается рука, - продолжает Анна. - Я потребовала остановить процедуру. Тогда она дала мне полный пузырек с глюкозой и велела, чтобы я споила ее ребенку, что я и сделала.

Однако после того, как мама дала сыну лекарства, она начала понимать, что происходит что-то не так. Ребенок спал с открытыми глазами. Мама спрашивала у врачей почему, но в ответ слышала: "Спит, значит выздоравливает". После неоднократных требований предоставить ребенку лечение, Ване назначили повторять ингалляции каждые два часа.

Вечером в воскресенье к Анне приехал муж. В надежде, что ребенок отреагирует на приезд папы, родители повернули его к себе и увидели, что он был абсолютно синий и не дышал! Ребенок, по словам женщины, умирал на глазах у отца и матери.

В больнице началась паника, малышу срочно пытались поставить капельницу, но не смогли. Тогда Ваню положили под кислородную маску, но, как только лицо посветлело, его вновь отправили на койку в коридор. Папа уехал домой, но через некоторое время ребенок вновь посинел. Теперь уже медперсонал срочно вызвал бригаду реаниматологов. Они в первый раз сделали малышу анализ крови: уровень сахара в крови был 19 ммоль (при норме до 5 ммоль - прим.ред.). Но поставить капельницу они тоже не смогли. На помощь приехал реанимобиль из республиканской детской клинической больницы (РДКБ).

- Когда врач в больнице срочно писала выписку, ей сказали, что ребенок в коме, - говорит Анна. - Она сказала: то, что в коме, писать не надо.

При поступлении в реанимацию РДКБ уровень сахара в крови у ребенка уже составлял 40.83 ммоль! Он провел без сознания два дня.

- Врач из РДКБ потом сказала мне: произошло чудо, что ваш ребенок остался жив, - вспоминает Анна. - Она была просто в шоке от того, как нас лечили в шестой больнице.

Хотя Ваня и остался жив, но жизнь его отныне изменилась навсегда. Мальчику поставили диагноз - сахарный диабет I типа. Он стал инвалидом, и теперь ему постоянно надо сидеть на диете и колоть инсулин.

В мае этого года мама написала заявление в следственный комитет Башкирии, было возбуждено уголовное дело. Однако будет ли восстановлена справедливость и наказаны виновные, пока очень спорно.

- Следователь назначил медицинскую экспертизу, на которую больница представила фальсифицированные документы, из которых следует, что Ване сделали якобы все анализы, - чуть не плача рассказывает Анна. - В итоге эксперты сделали вывод, что виновата я, так как запустила заболевание. Но я не хочу и не буду мириться с тем, что моего ребенка сделали инвалидом, и виновные остались безнаказанными!

Фото: из архива семьи Дубовых