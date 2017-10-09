В Башкирии ребенок стал инвалидом из-за ошибок и медлительности врачей

32-летняя Наталья Лачимова в сентябре 2014 году родила двойню – мальчика и девочку. У сына все пошло хорошо, а вот девочке не хватило кислорода. Рожала Наталья в районной больнице и, по ее словам, роды приняли неправильно. Дочка ее выжила, но без печальных последствий не обошлось.

- Когда Вике было полгода, начались проблемы со здоровьем, сначала начал падать гемоглобин, - рассказывает Наталья. – Мы обратились к участковому терапевту, молодой, без опыта, он и лечил как умел, гемоглобин повышал. В год у дочки начались закатывания, истерики жуткие, мы ее подолгу не могли успокоить.

Наталья повезла дочку к районному педиатру, которая направила их в Уфу – в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

- Невролог посмотрел, увидел, что у дочки при рождении случилось кровоизлияние в мозг, поставил задержку развития и все, - возмущается Наталья. – Даже осмотр нормальный проведен не был.

Маме ничего не оставалось кроме того, как обратиться в платную клинику. Очереди на прием к одному из лучших детских неврологов Уфы ей пришлось ждать еще два месяца. А когда наконец он состоялся, врач, проведя подробный осмотр, поставил диагноз – гидроцефалия.

- Ничего этого ни в районе, ни в РДКБ врачи почему-то не нашли, и мы не смогли начать лечение вовремя, - говорит Наталья. – Да и неудивительно. Ведь они даже не проводили подробный осмотр. В районной больнице в июле этого года нам поставили диагноз ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез. В августе мы еще попали в республиканский центр психоневрологии и эпилептологии. Но никакого качественного лечения мы там не получили, просто процедуры, массажи.

Так и пришлось Наталье лечить ребенка платно. На повторном платном приеме невролога ребенка порекомендовали направить в медицинский центр «Сакура» в Челябинск. Где тоже вся помощь оказывалась за деньги. Для прогресса в лечении врачи рекомендовали проходить курсы реабилитации каждые три-четыре месяца. Они говорят, что тогда к 5-6 годам ребенок сможет ходить. Вика уже прошла два курса реабилитации. На первый, за 125 тысяч рублей, родители собрали деньги сами. На второй, в 140 тысяч, половину средств нашли самостоятельно, а вторую половину дал благотворительный фонд «Изгелек». Но на третий денег уже не осталось.

У маленькой Вики после пройденных курсов реабилитации улучшения налицо. Она научилась переворачиваться, вставать на коленках и даже ползать на четвереньках. Для трехлетнего ребенка, ставшего жертвой непрофессионализма врачей, это уже большой прогресс. Общее развитие у нее не пострадало, интеллект не нарушен. Пока проблемы только с двигательным аппаратом. Но если реабилитацию не продолжить, ребенок может не только не научиться ходить. Отсутствие лечения, как пояснили врачи, может повлечь за собой задержки общего развития. Но у мамы и папы Вики нет возможности дать своей дочке шанс на нормальную жизнь.

- Я работаю в отделении почтовой связи в соседней деревне, - рассказывает Наталья. - Деревня маленькая, отделение тоже маленькое. Я там и начальник, и оператор, и почтальон. Работаю не на полной ставке, три дня в неделю. Зарплата в районе 10-12 тысяч выходит. Папа у нас работает в сельском хозяйстве и зарплату почти не получает. На третий курс реабилитации мы начали собирать деньги в августе. Собрали 3,1 тысячи рублей. И все, больше денег никто не дает.

На третий курс лечения Вике надо всего 124,8 тысяч рублей. Сумма, которую кто-то тратит за неделю отдыха на курорте. Маленькой девочке из Дувана эти деньги необходимы на то, чтобы в будущем она просто смогла встать на ноги.

Редакция Медиакорсети просит всех неравнодушных читателей перечислить посильную сумму и помочь ребенку.

Реквизиты для помощи Вике Лачимовой

Карта Сбербанка счет 40817810906480100486

номер 639002069069096277

QIWI кошелек +79177680137

номер телефона 89177680137