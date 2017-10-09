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В Башкирии ребенок стал инвалидом из-за ошибок и медлительности врачей
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Башкирии ребенок стал инвалидом из-за ошибок и медлительности врачей

9 октября 2017, 18:45ОбществоНаталья Кузнецова
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