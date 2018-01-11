Минземимущества Башкирии взыщет с замглавы госкомтранса более 26 миллионов

В министерстве считают, что тогда в торгах другая компания – «Сбербанк лизинг» предложила более выгодные условия контракта: меньшую сумму лизинговой наценки – на 26,4 млн руб. Структура Сбербанка просила предоставить на подготовку коммерческого предложения не меньше двух недель. Однако руководство «Башавтотранса» отвело на тендер всего неделю. Кроме этого, на этапе объявления тендера госкомпания не выслала структуре Сбербанка предложение об участии, а ЛК «КамАЗ» ее получила.