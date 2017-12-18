В Башкирии у мужчин конфисковали лодку и остроги за незаконную рыбалку

53-летний, 52-летний и 45-летний жители Нефтекамска осуждены по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре текущего года мужчину отправились рыбачить на озеро Лабода Нижнекамского водохранилища на моторной лодке. При этом для ловли рыбы правонарушители использовали запрещенное орудие – остроги.
В результате незаконной рыбалке природе был причинен ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей.
Обвиняемые возместили ущерб. Суд назначил им штраф по пять тысяч рублей и конфисковал моторную лодку с острогами.