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В Башкирии у мужчин конфисковали лодку и остроги за незаконную рыбалку

18 декабря 2017, 14:26
Природе был причинен ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей.

53-летний, 52-летний и 45-летний жители Нефтекамска осуждены по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре текущего года мужчину отправились рыбачить на озеро Лабода Нижнекамского водохранилища на моторной лодке. При этом для ловли рыбы правонарушители использовали запрещенное орудие – остроги.

В результате незаконной рыбалке природе был причинен ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей.

Обвиняемые возместили ущерб. Суд назначил им штраф по пять тысяч рублей и конфисковал моторную лодку с острогами.

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