В Башкирии часть культурных проектов в 2018 году слегка связали с политикой

Так, в конце февраля и начале марта будущего года в Уфе уже запланирована театральная неделя с некоторым политическим уклоном, который выражается в том, что будут показаны спектакли, реализованные в рамках проекта «Театры малых городов» от партии «Единая Россия». Выделенные в рамках проекта средства были использованы на создание новых постановок, укрепление материально-технической базы. В соответствии с данным критерием зрители смогут увидеть постановки шести театров республики: Стерлитамакских государственных башкирского и русского драмтеатров, Сибайских государственного башдрамтеатра имени Арслана Мубарякова и детского театра «Сулпан», Салаватского государственный башдрамтеатра, Туймазинского государственного татарского драмтеатра. Уточняется, что в рамках федеральной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» субсидии также получили Башкирский государственный театр кукол и Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.