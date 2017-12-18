Уфа и Минск стали городами-побратимами

- Здесь в Минске мы видим для себя много интересных решений в области градостроительства, архитектуры, в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Также предусматривается сотрудничество в экономической сфере между промышленными предприятиями Уфы и Минска, - отметил мэр Уфы.