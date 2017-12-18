Эксперты: исключение из ЖКХ управляющих компаний приведет к росту тарифов

По его словам, никто не задумывается, что такая мера приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. Сегодня УК бесплатно начисляют деньги собственникам жилья и выписывают квитанции. В большинстве домов присутствуют все коммуникации. Случаются и аварии, но, согласно статистике, их всего одна на тысячу. Все остальное это форс-мажоры или человеческий фактор, от которых никуда не деться, убежден профессор.