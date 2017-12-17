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В Башкирии покупательница квартиры обнаружила 14 подселенцев

17 декабря 2017, 11:00
В Башкирии покупательница квартиры обнаружила 14 подселенцев

В Белорецке межрайонный суд принял решение о снятии с регистрационного учета 14 человек, зарегистрированных в спорной однокомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Как следует из материалов дела, данный иск подала горожанка, которая приобрела эту квартиру. Только после оформления права собственности женщина выяснила, что в помещении зарегистрированы еще 14 человек, которые там появились в течение шести лет.

В качестве ответчиков в суде должны были выступать все 14 человек, однако явился только один из них. Он заявил, что жил в спорной квартире вместе с сыном с позволения предыдущего собственника, которому передал 250 тысяч рублей. Однако расписка о передаче денег пропала. Ответчик попросил продлить срок его проживания, поскольку после освобождения из заключения у него нет другого жилья. Данный вопрос должен быт решен по согласованию с новой владелицей квартиры.

Остальные ответчики на заседание не явились. Это дало основания суду полагать, что они никогда не вселялись в квартиру, а просто были в ней прописано, как в «резиновой» квартире.

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