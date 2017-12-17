В Башкирии покупательница квартиры обнаружила 14 подселенцев

В качестве ответчиков в суде должны были выступать все 14 человек, однако явился только один из них. Он заявил, что жил в спорной квартире вместе с сыном с позволения предыдущего собственника, которому передал 250 тысяч рублей. Однако расписка о передаче денег пропала. Ответчик попросил продлить срок его проживания, поскольку после освобождения из заключения у него нет другого жилья. Данный вопрос должен быт решен по согласованию с новой владелицей квартиры.