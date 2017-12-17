По-взрослому: на анимефестивале в Уфе показали антикосплей памятника Ленину

В фойе работала ярмарка, не оставлявшая равнодушными поклонников аниме, и мобильная площадка для фотографирования, поскольку одним из неписаных правил фестиваля стала возможность делать селфи с различными участниками фестиваля, прогуливающимися в фойе в перерывах между выступлениями и в ожидании решения жюри. В этом году, несмотря на холодную погоду, отважные косплееры в легких костюмах охотно позировали даже перед входом в уфимский ГДК, где проходил фестиваль.