Боец ММА из Башкирии Венер Галиев победил в турнире Fight Nights

Венер Галиев достоин не менее громких дифирамбов, потому что поверг своего спортивного оппонента Николая Гапонова нокаутом даже в первом раунде. Как отметили спортивные комментаторы, башкирский спортсмен свое победой внес смятение в умы многих спортивных букмекеров, заставив пересмотреть мнение о своих возможностях.