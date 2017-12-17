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Боец ММА из Башкирии Венер Галиев победил в турнире Fight Nights

17 декабря 2017, 12:16
Боец-победитель принимает многочисленные поздравления от поклонников его таланта.

Сегодня, 17 декабря, боец ММА Венер Галиев, представляющие в этом виде смешанных единоборств Башкирию, одержал важную победу в престижных соревнованих Fight Nights Global.

Соревнования проходили в Москве до поздней ночи. Результаты стали известны уже глубокой ночью, но самые преданные болельщики следили за их ходом по телевизору и поспешили первыми поздравить триумфаторов по телефону и в соцстях.

По мнению знатоков, центральным событием соревнований стала встреча между Виталием Минаковым и Тони Джонсоном, в которой россиянин одолел соперника техническим нокаутом.

Венер Галиев достоин не менее громких дифирамбов, потому что поверг своего спортивного оппонента Николая Гапонова нокаутом даже в первом раунде. Как отметили спортивные комментаторы, башкирский спортсмен свое победой внес смятение в умы многих спортивных букмекеров, заставив пересмотреть мнение о своих возможностях.

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