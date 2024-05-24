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Бои ММА

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2024
Джефф Монсон зарядил Уфу
24 мая, 08:56
2019
В Уфе прошло взвешивание бойцов турнира боевых единоборств «Урал-батыр»
Сегодня в Уфе пройдет 12 боев.
24 мая 2019, 05:41
2017
Боец ММА из Башкирии Венер Галиев победил в турнире Fight Nights
17 декабря 2017, 07:16
Видео: Венер «Башкир» Галиев проиграл бой через 39 секунд после его начала
26 мая 2017, 05:47

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