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В России водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

16 декабря 2017, 17:16
Их нужно будет надевать в темное время суток за городом.

В России внесли изменения в правила дорожного движения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

- В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, - таким требованием дополнились правила.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, количество наездов на водителей, которые вышли из автомобиля и находились на проезжей части или обочине, в этом году выросло на 4,8% по сравнению с 2016 годом. В то же время отмечено снижение на 10,2% случаев наездов на пешеходов, которые в соответствии с ПДД обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами при движении по обочине в темное время суток.

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