В России водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

Как отмечается в пояснительной записке к документу, количество наездов на водителей, которые вышли из автомобиля и находились на проезжей части или обочине, в этом году выросло на 4,8% по сравнению с 2016 годом. В то же время отмечено снижение на 10,2% случаев наездов на пешеходов, которые в соответствии с ПДД обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами при движении по обочине в темное время суток.