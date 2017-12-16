В Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 5 миллионов

В селе Семенкино Аургазинского района Башкирии накануне открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.Ранее ФАП находился в аварийном здании 1967 года постройки. На его строительство было выделено 5 млн руб. по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года». Строительство началось в апреле этого года.