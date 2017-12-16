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В Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 5 миллионов

16 декабря 2017, 16:35
Новый ФАП будет работать в селе Семенкино Аургазинского района.

В селе Семенкино Аургазинского района Башкирии накануне открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.Ранее ФАП находился в аварийном здании 1967 года постройки. На его строительство было выделено 5 млн руб. по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года». Строительство началось в апреле этого года.

В пресс-службе Минздрава РБ отметили, что ФАП оснащен новым медицинским оборудованием и мебелью, которые отвечают всем санитарным требованиям. К зданию подведено водоснабжение, канализация, автономное электрическое отопление.

В Семенкинском фельдшерско-акушерском пункте медицинская помощь будет оказываться населению в 865 человек, в том числе 202 детишкам и подросткам до 17 лет.

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