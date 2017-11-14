Минздрав Башкирии: пациентка в Сибае умерла не от переливания крови

Тем не менее, следствие по уголовному делу о причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей, продолжается.

Сегодня, 14 ноября, стали известны результаты служебной проверки, проведенной Министерством здравоохранения Башкирии в Центральной городской больнице города Сибая по факту смерти пациентки.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после обращения родственников 69-летней женщины, скончавшейся 10 марта текущего года. Близкие умершей пациентки считают, что она погибла из-за того, что в больнице перепутали группу крови во время процедуры переливания.

По предварительным данным, женщина поступила в больницу 18 февраля текущего года с обострением сердечно-сосудистой патологии. Ее дочь рассказала Медиакорсети, что 20 февраля пациентке было сделано переливание крови, а 10 марта она скончалась. Однако сами медики отрицали факт переливания крови.

- Минздравом РБ проведена служебная проверка по факту оказания медицинской помощи. В результате было выявлено, что в ходе лечебно-диагностических мероприятий пациентке в Центральной городской больнице города Сибай переливание крови и ее компонентов данной пациентке не применялось, - сообщила Медиакорсети пресс-секретарь Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.