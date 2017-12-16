«Лидеры России» в Самаре: Как проходит первый открытый конкурс управленцев

- Уверен, что в зале те, кто уже стал лидером. Хочу пригласить вас остаться в Самаре, готов с каждым из вас пообщаться. На Самарской земле много работы для лидеров, много вызовов. - Наша задача – создать условия, чтобы лидеры проявили себя в полной мере, - добавил он. – Это и задача всего конкурса, который проводится под патронатом президента страны.