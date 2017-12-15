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В Башкирии скорая помощь получила 27 новых автомобилей

15 декабря 2017, 11:30
Автомобили отправятся в станции скорой помощи на периферию.

В Башкирию доставлены 27 новых автомобилей скорой медпомощи в рамках федеральной программы обновления автопарка данной службы в российских регионах. Часть этих автомобилей оформлена в стандартом варианте, а часть утеплена.

Как сообщили в минздраве РБ, автомобили будут распределены следующим образом: по три машины получат станции скорой медпомощи городов Белебея, Благовещенска, Кумертау, Нефтекамска, Белорецка и Учалов. Еще девять машин поступят в центральные районные больницы Башкирии. Во всех автомобилях есть дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, пульсоксиметры, аппараты для проведения ИВЛ, акушерские, реанимационные наборы и другая техника.

При этом, по мнению представителей независимого профсоюза медиков «Действие», остается открытым вопрос о кадровом обеспечении бригад скорой помощи. Напомним, недавно руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова опубликовала на своей странице ВКонтакте и на сайте профсоюза открытое письмо руководству Республиканской станции скорой медпомощи (РССМП).

Однако руководство Республиканской станции скорой медпомощи остается при своем мнении и настаивает, что проблем с кадрами в службе нет.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

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