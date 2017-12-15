В Башкирии скорая помощь получила 27 новых автомобилей

Как сообщили в минздраве РБ, автомобили будут распределены следующим образом: по три машины получат станции скорой медпомощи городов Белебея, Благовещенска, Кумертау, Нефтекамска, Белорецка и Учалов. Еще девять машин поступят в центральные районные больницы Башкирии. Во всех автомобилях есть дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, пульсоксиметры, аппараты для проведения ИВЛ, акушерские, реанимационные наборы и другая техника.