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В Башкирии незаконно вырубили 36 кубометров сосновой древесины

15 декабря 2017, 11:58
Над вырубкой 2трудились" шестеро лесников на трех "Камазах".

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 36 кубометров сосновой древесины, которую в Учалинском районе вырубили шестеро жителей Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Предварительно установлено, что вырубку лесу организовал 32-летний предприниматель из Белорецка.

Шестеро лесорубов на трех машинах приехали на территорию Зауральского участкового лесничества и вырубили 36 кубометров сосны. Лесному фонду был причинен ущерб в полмиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъяты древесина, три бензопилы и три грузовика «КамАЗ».

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