Хамитова попросили помочь устроить еще один горнолыжный комплекс в Башкирии

В 2010-2011 годах за счёт внебюджетных источников началось возведение нового моста, но из-за нехватки средств оно было приостановлено. На сегодняшний день нет проекта объекта, на продолжение работ нужно более 50 миллионов рублей. Заасфальтировано лишь 6 километров дороги из 22. Деньги нужны только на дорогу и мост, на строительство самих трасс есть потенциальный инвестор.