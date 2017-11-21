Уфимцам расскажут, как встать на лыжи с нуля

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21 ноября в Центре современного искусства «Облака» пройдет лекция «Как встать на лыжи с нуля», на которой азам лыжного спорта научат мастер спорта по биатлону, чемпионка России по летнему биатлону и зимнему полиатлону Елена Шеталина и мастер спорта по спортивному ориентированию на лыжах, чемпионка мира среди юниоров, четырехкратный чемпион азиатских игр Михаил Сорокин. Спикеры также расскажут о правильной технике и расскажут, как правильно выбрать спортинвентарь и экипировку.