Глава Башкирии: Власть должна быть честной, ответственной и справедливой

- В результате информатизации деятельности судебных органов повысилась скорость документооборота и, что очень важно, открытость в их работе. При поддержке республики только за последние годы справили новоселье Салаватский и Миякинский районный суды, Иглинский межрайонный и Белебеевский городской суды. В этом году проведено благоустройство помещений судебных участков мировых судей в Благоварском, Аскинском, Хайбуллинском, Абзелиловском районах. Выделяются дополнительные площади для залов судебных заседаний, - уточнил Рустэм Хамитов. - Конечно же, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не наведём порядок с точки зрения материально-технического обеспечения и размещения наших судей… Уверен, что судейский корпус Башкортостана и впредь будет успешно решать стоящие перед ним важнейшие задачи.