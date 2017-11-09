В Башкирии несколько судей отказались вести дело об утонувшем мальчике

Родные погибшего подростка считают, что налицо сговор служителей Фемиды, не желающих выносить приговор сестре своего коллеги.

В редакцию Медиакорсети обратились родственники 14-летнего Булата Алтынчурина, который погиб в конце мая прошлого года во время практического занятия по географии, проходившего на берегу Нугушского водохранилища.

Напомним, ЧП произошло 28 мая 2016 года. В тот день 19 учеников 8а класса башкирской гимназии № 9 поехали с разрешения директора на природу под предлогом проведения практического занятия по географии. Детей сопровождала классная руководительница Миляуша Кантимирова. Как выяснила прокуратура позднее, учительница предупредила директора школы, что поведет ребят только на экскурсию по горному хребту около деревни Сергеевка. Однако на самом деле она самовольно нарушила распоряжение руководства и вместе с пятью родителями, сопровождавшими группу, разрешила детям купаться в водохранилище. Судя по материалам дела, подростки на долгое время оставались без присмотра взрослых, которые устроили пикник в лесу. Роковой стала чья-то идея сыграть в волейбол на резиновом понтоне. Булат Алтынчурин прыгнул в воду за упавшим мячом, а обратно уже не вынырнул.

Как развивались события дальше, можно судить по пояснениям родственников Булата.

- В 17 часов гибель школьника уже активно обсуждали в соцсетях по всему Мелеузовскому району, а родителям сообщили только в 19 часов. А спасателей и вовсе вызвали только в 18. 30 (один из тех, кто сопровождал группу школьников, позже показывал родителям Булата время звонка в МЧС). Почему так поздно? Чем все это время занимались взрослые? Почему учителя разрешили купаться детям до начала купального сезона в необорудованном для этого месте? Почему за школьниками никто не присматривал?Вопросов гораздо больше, чем ответов, - говорит тетя погибшего ребенка Зайтуна Байгускарова.

По словам очевидцев, никто не предпринял попыток спасти ребенка, все стояли на берегу и ждали, что же будет дальше. Только на следующий день водолазы нашли тело Булата прямо под плавающим понтоном. Вполне возможно, его можно было спасти, если бы взрослые нашли в себе смелость прыгнуть в воду или позвать срочно на помощь тех, кто способен на такой поступок.

Как вспоминает Зайтуна, на следующий день директор гимназии и классный руководитель пришли к родителям Булата и пытались объяснить происшедшую трагедию тем, что Булат и его одноклассники не слушались взрослых. В школе провели экстренное родительское собрание, на котором главным был только один вопрос – как сделать так, чтобы школа избежала наказания.

- Мы предполагаем, что документация, которая оформлялась для выезда на экскурсию, задним числом подкорректирована и приведена в порядок. Мы нашли переписку одноклассников племянника, где школьники договариваются хранить молчание по требованию учителей и родителей. Позже записи из соцсетей, где дети обсуждают случившееся и просят остальных никому не рассказывать об инциденте, были удалены, - утверждает Зайтуна.

Со дня трагедии прошло полтора года. Все это время, по словам близких, главным препятствием для следствия, а затем и для суда являлся тот факт, что брат учительницы Миляуши Кантемировой работает заместителем председателя Кумертауского межрайонного суда. Кстати, учительница уволилась из школы и теперь преподает в одном из местных филиалов федерального вуза.

- В начале следствие было спущено «на тормозах». Это понятно. Какому следователю захочется вступать в противостояние с семьей судьи? С мертвой точки дело сдвинулось после того, как оно было переведено в первый отдел Следственного управления СК России по РБ, - продолжает рассказ Зайтуна.

А в суде началась непонятная карусель. Один за другим судьи стали брать самоотвод, объясняя это знакомством с братом подсудимой, которое помешало бы им вынести объективное решение.

- Мы уверены, что параллельно идет давление на свидетелей, которые в ходе следствия давали объективные показания о том, что происходило в тот день на берегу. А показания эти не в пользу Катемировой, - предполагает Зайтуна Бийгускарова.

По ее мнению, может иметь место сговор судей с целью протянуть рассмотрение дела и помочь подсудимой учительнице избежать наказания.

- Дальше дело, может быть, передадут в суды соседних районов: Федоровского, Кугарчиского, Куюргазинского и т.д. Каждый судья будет брать самоотвод, потому что они тоже хорошо знакомы со своим коллегой. Так пройдет срок давности, - считает Зайтуна Байгускарова. - Мы будем настаивать, чтобы дело рассматривалось в судебных инстанциях Уфы или других регионов.