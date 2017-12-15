20-летнего уфимца нашли мертвым спустя год поисков

У меня больше нет сына. Ильгиза нашли в августе на берегу Белой, все это время проводилось опознание. 15 декабря мы забираем его, похороним в деревне. Спасибо всем, кто помогал его искать, всем, кто поддержал в это сложное для нас время, всем, кто сочувствовал, всем, кто передавал сообщение друг другу.написала на своей странице мама Ильгиза Айгуль Гунсарова.