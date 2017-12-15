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20-летнего уфимца нашли мертвым спустя год поисков

15 декабря 2017, 15:57
Сегодня молодого человека хоронят.

Айгуль Гунсарова рассказала на своей странице в социальной сети о том, что её 20-летнего сына Ильгиза, который пропал 20 октября прошлого года, нашли мертвым. В тот день молодой человек вышел из дома на улице Аксакова и больше его не видели.

У меня больше нет сына. Ильгиза нашли в августе на берегу Белой, все это время проводилось опознание. 15 декабря мы забираем его, похороним в деревне. Спасибо всем, кто помогал его искать, всем, кто поддержал в это сложное для нас время, всем, кто сочувствовал, всем, кто передавал сообщение друг другу.написала на своей странице мама Ильгиза Айгуль Гунсарова.

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