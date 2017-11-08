Главу Крымского УФАС нашли мертвым
Сегодня, 16:47Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Крыму найден мертвым глава республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Тимофей Кураев.
Причины смерти мужчины устанавливаются, пишут Dni.ru. Следственный комитет уже возбудил дело по факту смерти чиновника. По неподтвержденной информации, глава антимонопольного ведомства полуострова совершил самоубийство.
Управление он возглавил в 2014 году.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей