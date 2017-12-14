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Ростовчане считают, что городу нужен "Музей истории России"

14 декабря 2017, 17:36
Жительница Ростова-на-Дону выступила за строительство "Музея истории России", опубликовав свое предложение в рубрике "Активный ростовчанин" на сайте городской администрации, информирует RostovGazeta.

Так, по мнению ростовчанки, "Музей истории России" нужен донской столице, поскольку жители города уважают традиции предков и чтят историю своего региона и своей страны. Ранее подобные музеи были построены в нескольких городах России. Инициатором выступил Владимир Путин.

Кроме того, автор сообщения указала, что считает лучшим местом для музея — парк Островского. Строительство музея будет способствовать улучшению концепции парка, он станет более удобным и комфортным для жителей и гостей города.

Ранее жители города выступили против вырубки нескольких десятков деревьев в парке, в зоне под строительство музея, однако администрация уверила ростовчан, что вместо вырубленных 270 деревьев в парке будут высажены 700.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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