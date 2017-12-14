Налоговая Башкирии призвала жителей шагнуть в новый год без долгов

Так, 15-17, 22 и 23 декабря в крупных торговых центрах Уфы и других городов пройдет прием граждан во вопросам уплаты имущественных налогов. С 10:00 до 20:00 мобильные офисы налоговых инспекций, в которых можно будет узнать информацию о наличии/отсутствию задолженности по налогам, будут работать по следующим адресам: