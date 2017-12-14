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На содержание парков и скверов Уфы в 2018 году выделят 142,36 миллиона

14 декабря 2017, 10:38
Всего в городе насчитывается более 70 парков, скверов и аллей.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии 9 января проведет аукцион, где планирует отобрать компанию, которая в 2018 году займётся содержанием и технической эксплуатацией городских парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц.

Подрядчику предстоит очищать газоны от мусора, косить травостой, стричь живую изгородь, протирать полированные и мраморные поверхности до блеска с удалением загрязнений и пятен, очищать урны от мусора, протирать их специальным раствором, протирать поверхности скамеек тряпками, смоченными моющим раствором, сажать цветы, очищать от мусора дорожки и т.д.

Выполнять эти работы нужно на 70 объектах, в том числе в сквере у кинотеатра Искра, на площади Ленина, аллеи на бульваре Славы, в сквере Победы, в парках Волна, Победы, имени Якутова и т.д. На эти цели из бюджета города будет выделено 142,36 млн руб.

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