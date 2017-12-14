На содержание парков и скверов Уфы в 2018 году выделят 142,36 миллиона

Выполнять эти работы нужно на 70 объектах, в том числе в сквере у кинотеатра Искра, на площади Ленина, аллеи на бульваре Славы, в сквере Победы, в парках Волна, Победы, имени Якутова и т.д. На эти цели из бюджета города будет выделено 142,36 млн руб.