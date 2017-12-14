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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

14 декабря 2017, 14:24
Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Акция пройдёт в течение двух дней – 14 и 15 декабря 2017 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей). Страховая программа действует 1 год.

В рамках страховой программы «Крепкое здоровье» УРАЛСИБ Страхование покроет расходы клиента на медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях на сумму до 500 000 рублей – в случае острого внезапного заболевания, обострения хронического заболевания, отравления, травмы, ожога или обморожения. Также полис включает в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, консультации врачей круглосуточного диспетчерского пульта, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Страховой полис действует на всей территории РФ.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 14 или 15 декабря 2017 года.

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