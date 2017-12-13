В Уфе появились квартиры с саунами по новогодним ценам

– В новом доме комфорт-квартала «Московский» будущих новосёлов ждет большой выбор функциональных планировок: от уютных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом. Проектом также предусмотрены квартиры с собственными саунами. Только в декабре купить такое жилье можно на специальных выгодных условиях – от 48 тыс руб за кв. м. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.