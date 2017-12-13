В Уфе появились квартиры с саунами по новогодним ценам

В преддверии новогодних праздников городские улицы и экраны телевизоров запестрели рекламой приятных бонусов и подарков от застройщиков. Строительные компании на скидочные предложения и акции не скупятся. Однако если для одних покупателей имеет значение только величина дисконта, другие обращают внимание еще и на необычный формат предлагаемого жилья.
В этом месяце о старте продаж квартир с уникальными планировками в новом доме комфорт-квартала «Московский» объявил один из лидеров строительной отрасли республики – Группа Компаний «Госстрой». При этом по более чем доступным ценам.
– В новом доме комфорт-квартала «Московский» будущих новосёлов ждет большой выбор функциональных планировок: от уютных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом. Проектом также предусмотрены квартиры с собственными саунами. Только в декабре купить такое жилье можно на специальных выгодных условиях – от 48 тыс руб за кв. м. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
По оценкам специалистов, жилье с готовой планировкой обойдется покупателю дешевле, чем создание собственного проекта. А значит, уникальное дизайнерское решение от застройщика не только обеспечит комфорт проживания, но и существенно сэкономит на предстоящем ремонте.
По вопросам покупки квартир в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или звоните по тел: (347) 246-00-22. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.