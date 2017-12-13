В Башкирии прокурор, подозреваемый в убийстве судьи, ушел в отставку

Как следует из материалов дела, компания мужчин отправилась на охоту. По словам участников событий, один из них отправился в лес, собираясь выгнать оттуда лося. По роковому стечению обстоятельств, неподалеку оказалась еще одна группа охотников, которая выслеживала волка. Участник этой группы заметил шевеление кустов и выстрелил, подумав, что там пробирается волк. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы, который искал лося. Он скончался на месте происшествия.