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В Башкирии прокурор, подозреваемый в убийстве судьи, ушел в отставку

13 декабря 2017, 13:30
Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров, подозреваемый в убийстве по неосторожности судьи из Белокатайского района, ушел в отставку.

Напомним, 41-летний Азат Шакиров скончался от огнестрельного ранения в больнице Мечетлинского района. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). ЧП произошло 16 ноября. Трое местных жителей, в том числе судья Азат Шакиров, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и сотрудник местного Росприроднадзора А. Фахретдинов вечером выехали на охоту в лес в Мечетлинском районе.

Как сообщил источник Медиакорсети, в лесной полосе они увидели сибирских косуль. Динар Шакиров вышел из автомобиля с ружьем, а двум другим мужчинам сказал объехать мелколесье и ждать, пока он не выгонит на них косуль.

Через некоторое время Фахретдинов услышал хлопок и увидел на теле судьи огнестрельную рану. Пуля прошла через заднее боковое стекло и попала в плечо Азату Шакирову. От полученных ран судья скончался около половины седьмого вечера в больнице. Выстрел был произведен из карабина "сайга".

Напомним, вчера стало известно еще об одном подобном трагическом случае. В Белокатайском районе в минувшие выходные возле села Ургала, 56-летний житель Челябинской области застрелил другого охотника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как следует из материалов дела, компания мужчин отправилась на охоту. По словам участников событий, один из них отправился в лес, собираясь выгнать оттуда лося. По роковому стечению обстоятельств, неподалеку оказалась еще одна группа охотников, которая выслеживала волка. Участник этой группы заметил шевеление кустов и выстрелил, подумав, что там пробирается волк. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы, который искал лося. Он скончался на месте происшествия.

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