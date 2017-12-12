В Башкирии охотник перепутал мужчину с волком и убил

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Смертельное ЧП случилось в минувшие выходные, 10 декабря, в Белокатайском районе Башкирии, возле села Ургала. 56-летний житель Челябинской области застрелил другого охотника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как следует из материалов дела, компания мужчин отправилась на охоту. По словам участников событий, один из них отправился в лес, собираясь выгнать оттуда лося.

По роковому стечению обстоятельств, неподалеку оказалась еще одна группа охотников, которая выслеживала волка. Участник этой группы заметил шевеление кустов и выстрелил, подумав, что там пробирается волк. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы, который искал лося. Он скончался на месте происшествия.