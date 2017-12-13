Рустэм Хамитов объявил 2018-й Годом семьи

- Вместе с тем у нас есть и актуальная республиканская повестка – это поддержка семей с детьми. Таких семей у нас – свыше полумиллиона. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета направляется порядка 10 млрд рублей. Наш опыт в этой части отмечен на федеральном уровне. Тем не менее, конечно же, эту работу мы будем не только продолжать, но и наращивать по всем направлениям.