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Сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, подозреваемых в мошенничестве
12 декабря 2017, 12:43
В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали членов организованной преступной группы, в которую входили действующие и бывшие сотрудники службы судебных приставов.
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Антикоррупция
Мошенники похитили более 23 млн рублей используя фиктивные фирмы.
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