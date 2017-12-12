В Башкирии раскрыли схему мошенничества с участием судебных приставов

Мошенники похитили более 23 млн рублей, используя фиктивные фирмы.

В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали членов организованной преступной группы, в которую входили действующие и бывшие сотрудники службы судебных приставов. Как пояснили в МВД России, преступники создали схему с использованием фиктивной фирмы, зарегистрированной на юге России, которая предоставляла подложные документы для взыскания несуществующих долгов по заработной плате, приставы же в нарушение закона взыскивали долги. Преступники смогли похитить 23 миллиона рублей, хищение еще 51 миллиона смогли предотвратить оперативники.