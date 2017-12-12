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Правительство России выделило 20 миллиардов лучшим регионам

12 декабря 2017, 12:53
Башкирии в списке нет.

Правительство России выделило 20 млрд руб. 40 регионам, которые достигли наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Как отмечено в документе, один из главных параметров, на которое правительство обращало внимание при принятии решения - «достижение наивысших темпов роста налогового потенциала».

Субсидию получат Якутия, Татарстан, Московская область, Красноярский край, Ленинградская область и т.д. Стоит отметить, что Башкирии в этом списке нет.

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#Новости#Башкортостан#Россия#Субсидии#Ольга Корзик#Экономика
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