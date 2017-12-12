Кому продадут футбольный клуб ЦСКА

- Сроки обнародования сделки зависят от успешности выступления клуба в конце года, то есть от двух игр - с «МЮ» и со «Спартаком». В случае положительного результата информирование планировали перенести на следующий год. Учитывая, что ЦСКА проиграл дважды, можно не исключать, что при неудачном исходе об этом будет объявлено до конца нынешнего года.