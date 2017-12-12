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Кому продадут футбольный клуб ЦСКА

12 декабря 2017, 18:10
Или когда у московского клуба хватит денег купить полузащитника Стоцкого из «Уфы».

«Советский спорт» приоткрыл завесу тайны над финансовым состоянием клуба и его истинных владельцах. В своей публикации издание утверждает, что владеет ФК ЦСКА британская компания Bluecastle Enterprises Limited, 75 процентов акций которой принадлежат Вадиму Гинеру, сыну президента ФК ЦСКА Евгения Гинера.

Как отмечают эксперты, в последнее время из-за строительства своего стадиона армейцы испытывают определенные финансовые трудности. Если раньше клуб рилично зарабатывал на уезжающих за границу футболистах (Ярошик, Красич, Жиркове и Жо), то в последнее время такая статья доходов практически сошла на нет - Хонда, Думбия, и Муса стали последними игроками, которых Гинер удачно продал.

- Команде нужны новички, - пишет автор материала. - Брать их неоткуда, или, вернее, не на что. Показательная история с полузащитником «Уфы» Дмитрием Стоцким, которым армейцы интересуются довольно давно. Их главный тренер - Виктор Гончаренко, - работал с Стоцким именно в Уфе, отлично знает его возможности. Трансферная стоимость игрока - 2 млн евро. Позволить себе такую «роскошь» ЦСКА не может.

Но ситуация может измениться. Именно поэтому в околофутбольной среде и появляется информация о возможной продаже пакета акций футбольного клуба. Среди возможных покупателей называют «Роснефть» и сына Абрамовича, Аркадия.

Экономист Никита Кричевский считает, что результаты сделки будут обнародованы до конца 2017 года:

- Сроки обнародования сделки зависят от успешности выступления клуба в конце года, то есть от двух игр - с «МЮ» и со «Спартаком». В случае положительного результата информирование планировали перенести на следующий год. Учитывая, что ЦСКА проиграл дважды, можно не исключать, что при неудачном исходе об этом будет объявлено до конца нынешнего года.

В самом клубе информацию о продаже части акций клуба не подтверждают, или опровергают. Но судя по всему, продажа ЦСКА – дело для нынешних владельцев экономически уже не просто необходимое, а вынужденное, делает вывод издание.

- Для покупателей это вполне будет отвечать наметившемуся сегодня тренду, когда российская бизнес-элита, живущая за рубежом, вкладывает снова в российские активы. И если сам по себе футбол прибыли не приносит, то по крайней мере сулит колоссальные связи, - заключает автор материала. -Поэтому банкротства ЦСКА уж точно не случится.

Полностью статью про ФК ЦСКА можно прочитать на сайте «Советского спорта».

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