mkset.ru
ГлавноеВсе новости

К 100-летию образования Башкирии откроется новый спортивный комплекс

12 декабря 2017, 10:15
После открытия Межгорье примет ряд республиканских соревнований по бадминтону, мини-футболу, волейболу.

В микрорайоне Юго-Западный Межгорья готовится к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс, который вошел в программы «100 объектов к 100-летию образования РБ», сообщили в пресс-службе правительства республики. Из внебюджетных источников на реконструкцию комплекса потрачено более 100 миллионов рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Межгорье – это трехэтажное здание, на первом этаже которого находится спортивный зал под игровые виды спорта, душевые, гардероб и лыжная база. На втором этаже располагаются тренажерный зал, медицинский кабинет, душевые, раздевалки и подсобные помещения. На третьем этаже находится зал для занятий настольным теннисом и зал единоборств.

Открытие спортивного комплекса запланировано на начало 2018 года. После этого Межгорье примет несколько соревнований по бадминтону, волейболу и мини-футболу.

Материалы по теме
Депутат Госсобрания Башкирии возглавил спортивный клуб в ПодмосковьеОдноклассники запустили спортивный проект с призом в полмиллиона рублейВ Уфе открылся спортивный комплекс по художественной гимнастике
#Новости#Злата Зукович#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48