К 100-летию образования Башкирии откроется новый спортивный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Межгорье – это трехэтажное здание, на первом этаже которого находится спортивный зал под игровые виды спорта, душевые, гардероб и лыжная база. На втором этаже располагаются тренажерный зал, медицинский кабинет, душевые, раздевалки и подсобные помещения. На третьем этаже находится зал для занятий настольным теннисом и зал единоборств.