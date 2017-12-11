Вконтакте объявил флешмоб с наградой в виде поездки на адронный коллайдер

Уже с октября текущего года в социальной сети проходят трансляции научных лекций из ведущих ВУЗов под хэштегом #ЛекторийМинобрнауки. В данном проекте участвуют десятки федеральных и региональных высших учебных заведений такие как: МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и другие.