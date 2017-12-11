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Вконтакте объявил флешмоб с наградой в виде поездки на адронный коллайдер

11 декабря 2017, 16:20
Запускается новый интересный для студентов флешмоб.

15 декабря в социальной сети Вконтакте пройдет флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов», в котором автор самой интересной истории по этой теме выиграет поездку-экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне.

В Вконтакте будут размещаться учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих, а в следующем году министр образования и науки РФ Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей в прямом эфире.

Уже с октября текущего года в социальной сети проходят трансляции научных лекций из ведущих ВУЗов под хэштегом #ЛекторийМинобрнауки. В данном проекте участвуют десятки федеральных и региональных высших учебных заведений такие как: МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и другие.

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#Новости#Злата Зукович#Наука
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