В Уфе почтили память погибших на Северном Кавказе

Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства,сказал депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Эдуард Саитбаталов.