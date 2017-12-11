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В Уфе почтили память погибших на Северном Кавказе

11 декабря 2017, 13:25
В этом году исполнился 21 год с того дня, когда началась чеченская кампания.

11 декабря в 10:00 около памятного камня погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на Степана Кувыкина, 5/1 прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Память погибших на Северном Кавказе почтили минутой молчания. На памятный камень возложили алые гвоздики.

Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства,сказал депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Эдуард Саитбаталов.

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