В Уфе почтили память погибших на Северном Кавказе

11 декабря в 10:00 около памятного камня погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на Степана Кувыкина, 5/1 прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе администрации города.
Память погибших на Северном Кавказе почтили минутой молчания. На памятный камень возложили алые гвоздики.
Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства,сказал депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Эдуард Саитбаталов.