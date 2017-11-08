В Уфе почтили память погибших сотрудников МВД

Сегодня в Уфе, как и по всей стране, почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов МВД РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России.

Мемориальное мероприятие и поминальную панихиду провели в сквере 50-летия Победы. В западной его части заложена Аллея памяти – в мае этого года росгвардейцы высадили именные сосны по количеству погибших сослуживцев. В следующем году рядом с аллей планируют установить памятный камень.

- На сегодняшний день в списках подразделений Росгвардии по Республике Башкортостан числятся 34 сотрудника и военнослужащих, погибших при исполнении служебного и воинского долга: 7 бойцов СОБР, 13 – Управления вневедомственной охраны, 14 – Отряда специального назначения имени генерала Минигали Шаймуратова, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Почтить память погибших в сквере в этот день собрались ветераны службы, родственники погибших бойцов, личный состав и учащиеся кадетских классов Росгвардии региона, действующих в уфимском лицее № 96, а также воспитанники местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».