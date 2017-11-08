В Уфе почтили память погибших сотрудников МВД
Мемориальное мероприятие и поминальную панихиду провели в сквере 50-летия Победы. В западной его части заложена Аллея памяти – в мае этого года росгвардейцы высадили именные сосны по количеству погибших сослуживцев. В следующем году рядом с аллей планируют установить памятный камень.
- На сегодняшний день в списках подразделений Росгвардии по Республике Башкортостан числятся 34 сотрудника и военнослужащих, погибших при исполнении служебного и воинского долга: 7 бойцов СОБР, 13 – Управления вневедомственной охраны, 14 – Отряда специального назначения имени генерала Минигали Шаймуратова, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Почтить память погибших в сквере в этот день собрались ветераны службы, родственники погибших бойцов, личный состав и учащиеся кадетских классов Росгвардии региона, действующих в уфимском лицее № 96, а также воспитанники местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
- Сегодня мы вспоминаем поименно тех, кто навечно зачислен в списки погибших, – отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Вячеслав Андреев. – Память о них свято хранят их товарищи по оружию, их семьи, друзья, земляки. И память эта будет жива, пока мы помним и чтим людей, не вернувшихся со служебного задания.