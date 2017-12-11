В Уфе группа Distemper презентует новый альбом

- Нам с вами повезло жить в уникальное и интересное время! Вечная битва добра и зла безоглядно накрыла мир новой волной, безудержной и неукротимой, сметающей все мелочи на своём пути. Оголилась суть мироздания, на пороге новой жизни человечество ахнуло от неизбежности выбора. Проигнорировать на этот раз не удастся, скрыться и спрятаться просто некуда, борьба переместилась внутрь самих людей. Впервые все внешние факторы и проявления новой гибридной войны потеряли важность, в бой вступили фундаментальные основы мышления, жизненные принципы, формировавшиеся с раннего детства. Уже никого не встречают по одёжке, своих и чужих определяют по восприятию окружающего мира. Неизбежность выбора - для одних долгожданная возможность, для других страшная и принудительная обязанность раскрыть свою настоящую сущность. Уникальность момента в том, что сейчас уже мало принять решение - на чьей ты стороне. Уже невозможно сделать сиюминутный выбор, на этот раз за тебя уже поставил галочку кто-то другой, всемогущий и решительный, это твоё мировоззрение. На чьей стороне оказался ты в этом мире? В мире, разделённом пополам.