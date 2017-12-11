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При строительстве музея в Ростове высадят более 700 деревьев

11 декабря 2017, 22:25
В Ростове-на-Дону в парке Островского появится музей "Россия - Моя история", во время строительства высадят более 700 деревьев, сообщает издание RostovGazeta.

"Планируется провести компенсационные работы по высадке-посадке зеленых насаждений. На улице 1-й Конной Армии появятся более 350 лиственных деревьев и 39 хвойных кустарников", - уточняется в сообщении.

RostovGazeta пишет, что будут обустроены 2,3 тысячи квадратных метров газона и 238 квадратных метра цветника. Кроме того, можно будет увидеть березы, рябины, туи. В границах участков 110 лип и более 200 кленов. Через полгода растения проверят и заменят те, которые погибнут. Это является гарантийным обязательством подрядчика. Музей возведут на площади 1,1 гектара, откроется он в 2018 году. От других подобных учреждений он будет отличаться тем, что в нем начнут меняться экспозиции. Для этого планируется применять современные технические средства. Аналогичные музей есть в нескольких городах страны.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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