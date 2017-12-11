При строительстве музея в Ростове высадят более 700 деревьев

RostovGazeta пишет, что будут обустроены 2,3 тысячи квадратных метров газона и 238 квадратных метра цветника. Кроме того, можно будет увидеть березы, рябины, туи. В границах участков 110 лип и более 200 кленов. Через полгода растения проверят и заменят те, которые погибнут. Это является гарантийным обязательством подрядчика. Музей возведут на площади 1,1 гектара, откроется он в 2018 году. От других подобных учреждений он будет отличаться тем, что в нем начнут меняться экспозиции. Для этого планируется применять современные технические средства. Аналогичные музей есть в нескольких городах страны.