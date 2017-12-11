Эксперты: Финансовый пузырь биткоина обязательно лопнет

Как сообщает РИА Новости, такую позицию поддерживает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын, давший прогноз на этот счет.
Он отметил, что сегодня биткоин, в отсутствие конкуренции, стремится занять свое положение на рынке. Аналитик считает, что его рост обусловлен стремлением людей вложиться в этот актив ввиду его быстрого роста.
Также Делицын вспомнил о «пузыре доткомов». Образовавшемся в 1990-е годы. В то время цена бумаги могла увеличиться раз в десять за несколько месяцев. По прогнозу эксперта, криптовалюта может стать дороже еще в два или три раза. Но когда денежные вливания прекратятся, пузырь лопнет, убежден он.
По предположениям Делицына, в 2017 году биткоин вырастет до 25 тысяч долларов, потом последует падение на 30 или 40%ю После ожидается рост до 20-22 тысяч долларов, а что будет дальше, пока предсказать невозможно, подытожил эксперт.
Напомним, биткоин представляет собой пиринговую платежную систему, использующую одноименную единицу для учета операций и одноименный протокол передачи данных. Выполнение всех функций и защита информации обеспечиваются криптографическими методами. Все сведения о транзакциях между адресами системы доступны в открытом виде.