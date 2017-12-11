Эксперты: Финансовый пузырь биткоина обязательно лопнет

Также Делицын вспомнил о «пузыре доткомов». Образовавшемся в 1990-е годы. В то время цена бумаги могла увеличиться раз в десять за несколько месяцев. По прогнозу эксперта, криптовалюта может стать дороже еще в два или три раза. Но когда денежные вливания прекратятся, пузырь лопнет, убежден он.