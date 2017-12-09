День героев Отечества: как ветеран из Уфы с протезом ноги покорил Эльбрус

- Во время похода на Эльбрус я никому не сказал, что я на протезе. Честно говоря, в глубине души сомневался, что ноги могут подвести. Но все получилось – ноги не подвели. Я шел наравне со всеми, и только в палатке, где ночевали, один парень заметил мой протез. А остальные узнали об этом только по окончании тура, - поделился волнующими воспоминаниями с корреспондентом Медиакорсети Рафаэль Исхаков. - Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно супруге! Она в моих походах не участвует, но относится к ним с пониманием. Ведь это вопрос не только физической подготовки, но и финансовой – удовольствие недешевое.