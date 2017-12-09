День героев Отечества: как ветеран из Уфы с протезом ноги покорил Эльбрус

Сегодня, 9 декабря, в стране отмечается день героев Отечества. В этом году его отмечают в десятый раз. И среди прочих праздничных дат, появившихся в российском календаре в последние пару десятилетий, этот день отличается суровым отсутствием помпезности. Героями этого дня являются люди, посвятившие себя защите Родины. Один из таких непарадных личностей – кавалер ордена Красной Звезды, воин-афганец Рафаэль Исхаков.
В Москве в эти дни проходит фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Она началась в выставочном комплексе «Красные Холмы», но потом перекочевала в московский парк "Музеон". Снимки, которые бесплатно сделали одни из лучших фотографов страны, Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, производят сильнейшее впечатление. Их героями стали мужественные люди, которые после тяжелых ранений, несмотря на полученные увечья, смогли выжить и добиться в жизни серьезных высот, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Рафаэль Исхаков стал одним из самых заметных героев фотовыставки, потому что будучи инвалидом третьей группы (по документам) из-за потери правой голени, он совершил восхождение на Эльбрус.
Он стал инвалидом в одночасье в августе 1984 года, из-за той самой ошибки, которую, если верить расхожей истине, сапер совершает только раз в жизни. Саперу Исхакову, выжившему после взрыва фугаса в Афганистане, все же повезло, потому что его травма оказалась в определенной степени поправима. Вернувшись домой, он довольно быстро освоил протез и стал упорно тренироваться: ходил ежедневно по 25 километров пешком, сплавлялся по бурным рекам, поднимался в горы. И не переставал мечтать о покорении самой красивой вершины мира – Эльбруса.
Все эти годы Рафаэль Саматович работал в МЧС, а в последние годы трудится в отделе чрезвычайных ситуаций Минсельхоза Башкирии. И почти 30 лет морально и физически готовился к штурму Эльбруса.
В прошлом году ему удалось при содействии благотворительного фонда «Память поколений» получить бесплатно новый протез голени правой ноги. А вскоре после этого Рафаэль Саматович решился наконец-то осуществить давнюю мечту.
- Во время похода на Эльбрус я никому не сказал, что я на протезе. Честно говоря, в глубине души сомневался, что ноги могут подвести. Но все получилось – ноги не подвели. Я шел наравне со всеми, и только в палатке, где ночевали, один парень заметил мой протез. А остальные узнали об этом только по окончании тура, - поделился волнующими воспоминаниями с корреспондентом Медиакорсети Рафаэль Исхаков. - Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно супруге! Она в моих походах не участвует, но относится к ним с пониманием. Ведь это вопрос не только физической подготовки, но и финансовой – удовольствие недешевое.
По словам Рафаэля Саматовича, объективно во время восхождения на Эльбрус пришлось нелегко – не зря же из группы в 24 человека до вершины добрались только семеро, включая Исхакова.
- Идти с рюкзаком в горы непросто: тяжесть на плечах, на спине… Сначала была тропа, по ней более-менее можно идти, а потом начались каменные россыпи. На третий день вышли к леднику. На ботинки надеваешь «кошки» – зацепы, в руки берешь ледоруб и идешь дальше по обледенелому склону в связке. Кто-то более физически подготовлен, кто-то менее, темп дыхания сбивается… Но меня дыхание не подвело – тренировки в бассейне помогли, - рассказывал Рафаэль Саматович в интервью газете «Ветеран Башкортостана» сразу после восхождения.
Семь дней шли до штурмового лагеря, потом началось восхождение на вершину. Но сначала нужно было сделать акклиматизационный выход, чтобы организм адаптировался к нехватке кислорода. А после уже двинулись вверх. Был очень сильный порывистый ветер. Люди шли, пока могли. У кого-то начинали мерзнуть руки и ноги, у кого-то сбивалось дыхание. Тех, кто отказывался от восхождения, инструкторы формировали в небольшие группы и уводили обратно в штурмовой лагерь.
- У меня тоже были мысли: а не пощадить ли самого себя? Когда начинался слишком сильный ветер,нам приходилось вставать в круг, обнимать друг друга за плечи и несколько минут ждать, пока он стихнет. А потом начался рассвет и открылось второе дыхание. Стало светлее, но ветер не стихал. И вдруг снег, который выпал накануне, превратился в манную крупу, окутал нас густым молочным туманом. В общем, это было настоящее испытание и одновременно приключение, в котором невозможно было всего предусмотреть, - вспоминает Рафаэль Саматович.
Последние метры оказались самыми тяжелыми. Силы были потрачены, сказалась нехватка кислорода.
- Когда прошли «косую полку», выяснилось, что нужно подняться еще 300 метров под углом 45 градусов. Цепляешься «кошками» из последних сил, начинаешь задыхаться. Но когда все-таки добрались вверх, поняли, что одолели-таки Эльбрус! Правда, обратно спускались уже почти на автомате, как роботы. Но когда вернулись домой и отдохнули, отоспались, вот тогда и пришло ощущение счастья, - улыбается собеседник.
Останавливаться на достигнутом Рафаэль Саматович не намерен. Будущим летом он опять собирается в горы, на сей раз нацелившись на гору Белуха, что на Алтае. А почему бы и нет?
- Жизнь надо наполнять событиями, чтобы она была интересной, - говорит он. – Проще всего себя и всех убедить, что ты - больной и беспомощный инвалид, опустить руки, спиться и ждать смерти. А вот жить в полную силу сложнее, но зато интереснее, веселее и намного приятнее.
Медиакорсеть поздравляет наших мужественных соотечественников с днем героев Отечества и желает им сил и стремления к успеху.